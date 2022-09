SYL huolissaan opiskelijoiden velkaantumisesta, ehdottaa korkokattoa opintolainoille

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on huolissaan opiskelijoiden nopeasta velkaantumisesta ja opintolainojen korkojen noususta. Se ehdottaa, että opiskelijoita suojattaisiin tulevilta korkoriskeiltä esimerkiksi opintolainojen korkokatolla.

Lainojen korot ovat nousseet merkittävästi. Opintolainojen yleisin viitekorko, 12 kuukauden euribor, on noussut yli 1,9 prosenttiin, kun vielä muutama vuosi sitten korot olivat 0,3 prosentin luokkaa.

– On välinpitämätöntä nuorta sukupolvea kohtaan, ettei opintolainalle ole säädetty korkokattoa. Paras aika olisi ollut jo vuonna 2017, kun opintotukea muutettiin lainapainotteisemmaksi. Nyt korkojen nousu on alkanut, ja on kiire turvata opiskelijoiden ja valmistuvien tulevaisuus, SYL:n toimeentulosta vastaava hallituksen jäsen Tiina Pajukari kommentoi SYL:n tiedotteessa.

Vuoden 2017 jälkeen opintolainakanta on kaksinkertaistunut 5,5 miljardiin euroon.

Valtaosa yliopisto-opiskelijoista odottaa lainamääränsä olevan yli 20 000 euroa valmistumisen jälkeen. Tämän suuruisissa opintolainoissa kahden prosentin koron nousu tarkoittaa 360 euron vuosikuluja. Se on enemmän kuin kuukauden opintoraha. Opintolainan korko pääomitetaan lainan osaksi.