Paikallisjunalle löytyisi käyttäjiä varsinaissuomalaisista – yksityisautoilulle kaivataan toimivia vaihtoehtoja ja Uudenkaupungin suunta kiinnosti eniten

Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toteuttivat kyselyn paikallisjunaliikenteen toivotusta palvelutasosta ja asukkaiden asenteista paikallisjunaliikennettä kohtaan. Vastauksia saatiin yhteensä 6 062 kappaletta, jokaisesta radanvarsikunnasta. Suunniteltu paikallisjunaliikenneverkko kattaa kolme ratasuuntaa Turusta. Rata kulkisi Loimaan kautta Toijalaan, Saloon sekä Uuteenkaupunkiin ja lisäksi Naantaliin

Suhtautuminen paikallisjunaan on kyselyn perusteella myönteistä. Noin 90 prosenttia vastaajista pitää todennäköisenä, että käyttäisi paikallisjunaa Varsinais-Suomessa.

Turun jälkeen eniten vastauksia kyselyyn tuli Paimiosta, Loimaalta ja Kaarinasta. Asukasmäärään suhteutettuna taas eniten vastauksia saatiin Aurasta. Vastausaktiivisuus ilahduttaa Loimaan kaupungin kehittämisjohtaja Paavo Laaksosta.

– On hienoa, että paikallisjunaliikenne on herättänyt paljon kiinnostusta. Kuntalaisten näkemyksiä on tärkeää kuulla jo suunnitteluvaiheessa, jotta junaliikenteestä voidaan kehittää aidosti houkuttelevaa myös hieman kauempana asemasta asuville. Kysely nostaa esille, miten suuria mahdollisuuksia paikallisjunaliikenteessä on koko Loimaan seudulle. Se linkittäisi meidät tulevaisuudessa yhä vahvemmaksi osaksi kehittyvää Turku–Tampere–Helsinki-kasvukolmiota, toteaa Laaksonen.

Erityisen aktiivisesti kyselyyn vastattiin kunnista, joiden läpi henkilöjunat eivät tällä hetkellä kulje lainkaan tai joiden asemalla ne eivät pysähdy. Paikallisjunan käytöstä kiinnostuneita vastaajia oli radanvarsikuntien lisäksi muistakin Varsinais-Suomen kunnista. Paikallisjunahanke nähdään pääosin positiivisena alueen vetovoimaisuuden lisääjänä ja työmatkustamisen tehostajana myös laajemmin maakunnassa, kerrotaan Valonian tiedotteessa.

Kyselyssä selvitettiin, mitä ratasuuntia ja asemia vastaajat todennäköisesti käyttäisivät.

Eniten kiinnostusta herätti Uudenkaupungin suunta, mutta kaikki kolme ratasuuntaa saivat suhteellisen tasaisesti mainintoja vastaajien keskuudessa. Asemapaikoista rataosuuksien pääteasemat nousivat odotetusti kärkeen. Väliasemista korostuivat erityisesti Paimio, Aura sekä Kyrö ja Raision Nuorikkala, vaikka yleisesti ottaen vähiten mainintoja saivat asemat, jotka sijaitsevat suhteellisen lähellä isompia asemapaikkoja.

Mielikuvissa paikallisjunaa pidettiin miellyttävänä ja nykyaikaisena liikennemuotona. Selkeät kärkisyyt paikallisjunan houkuttelevuudelle olivat vastaajien mielestä matkustamisen helppous ja nopea yhteys. Junan ja aseman peruspalvelut, kuten reaaliaikainen aikataulunäyttö ja lippuautomaatti asemalaiturilla nousivat vastauksissa kaikkein tärkeimmiksi. Lyhyillä matkoilla ei nähty tarvetta hyvin varustelluille työskentelytiloille.

Turvallinen pyöräpysäköintimahdollisuus nousi kolmanneksi tärkeimmäksi palveluksi, jota toivottiin laajasti eri kulkutapoja käyttävien vastaajien keskuudessa.

Avoimista vastauksista ilmeni, että moni olisi valmis vähentämään talouden autojen määrää, jos työmatkaliikkuminen onnistuisi jouhevasti paikallisjunalla. Tämä lisäisi pyörällä liikkumista kotoa asemalle sekä kohdeasemalta työn ja palvelujen pariin.