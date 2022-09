JUHA NEUVONEN

Suomessa karhuja on Luonnonvarakeskuksen mukaan arviolta 2250-2400. Tämä karhu on kuvattu Kuhmossa Kiekikosken maastossa katselukojusta.Hallinto-oikeudet eivät suostuneet keskeyttämään toimeenpanokieltoja luvansaajien valituksesta huolimatta. Pääosalta valitettujen lupien haltijoita vastinepyynnöt valituksiin on pyydetty 23.syyskuuta mennessä.