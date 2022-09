Syöpäjärjestöt: Salaiset hinnat eivät edistä yhdenvertaisuutta

Asiantuntijat näkevät, että osa uusista syöpälääkkeistä on erittäin hyödyllisiä ja ne voivat parantaa sellaisten potilaiden tilannetta, joille ei aiemmin ole ollut tehokasta hoitoa. Syöpäjärjestöjen ylilääkäri Eeva Ollila sekä syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkärit Vesa Kataja ja Liisa Sailas ovat tutkineet uusien syöpälääkkeiden käyttöönottoa ja arvoa asiantuntijahaastattelujen avulla.

Asiantuntijoiden mielestä osa uusista lääkkeistä ei tuo välttämättä lisähyötyä aiempiin lääkkeisiin nähden. Silti kaikkien uusien syöpälääkkeiden hinnat ovat tyypillisesti hyvin korkeita.

– Yksi asiantuntijoiden esiin nostama huoli on se, että uudet lääkkeet voivat saada myyntiluvan niin vähäisellä näytöllä, että on vaikea arvioida, millaista lisähyötyä niistä on jo käytössä oleviin lääkkeisin verrattuna, Syöpäjärjestöjen ylilääkäri Ollila kertoo.

Vuodesta 2017 alkaen lääkkeitä on voitu ottaa käyttöön hallitun käyttöönoton sopimuksilla. Suurin osa avohoidon syöpälääkkeiden korvauspäätöksistä sisältää tällaisen sopimuksen, jossa julkisen listahinnan alennus on salainen.

Sopimukset ovat nopeuttaneet lääkkeiden käyttöönottoa avohoidossa, ja hallitun käyttöönoton sopimukset ovat yleistyneet myös sairaalalääkkeissä.

Hintojen salaisuus asettaa Syöpäjärjestöjen näkemyksen mukaan lääkeyhtiöt ja lääkkeiden hankkijat neuvotteluosapuolina eriarvoiseen asemaan, kun ostaja ei tiedä, millaisia alennusprosentteja muut ovat saaneet.

Hintojen salaisuus hankaloittaa myös terveydenhuollon priorisointia ja lääkkeiden kustannusvaikuttavuuden arviointia.

Järjestöt moittivat tiedotteessaan, että Suomessa avohoidon lääkkeiden ja sairaalalääkkeiden arviointi- ja käyttöönottoprosessit ovat erilaisia.

"Vaikka sairaanhoitopiirien yhteisiä hankintoja on lisätty, sairaanhoitopiirit voivat hankkia lääkkeitä myös itsenäisesti ja oman arvionsa perusteella. Tämä aiheuttaa eriarvoisuutta, kun eri sairaanhoitopiireissä voi olla käytössä eri lääkkeet."

– Tällainen tilanne syntyy helposti, kun lääkkeen markkinoija tekee sopimuksen yhden sairaanhoitopiirin kanssa. Tieto leviää nopeasti, ja potilaat saattavat lähteä hakemaan lääkehoitoa sieltä, missä sitä on jo saatavilla, Kaiku Healthin lääketieteellinen johtaja Vesa Kataja toteaa ja lisää:

– Tilanne on kaikkien kannalta ikävä eikä anna hyvää kuvaa hoidon yhdenvertaisuudesta ja tasalaatuisuudesta Suomessa.

Syöpäjärjestöt näkevät potilasnäkökulmasta tärkeänä varmistaa, että kukin potilas saa ne lääkkeet, joista on hyötyä juuri hänen tilanteessaan.

– Hyvän hoidon ja potilaiden yhdenvertaisuuden kannalta tulisi päästä tilanteeseen, jossa meillä on ajantasaiset suositukset käyvästä hoidosta ja samanlaisessa tilanteessa olevia potilaita voidaan hoitaa samalla tavoin ja samoilla lääkkeillä riippumatta heidän asuinpaikoistaan, Siunsoten syöpäkeskuksen ylilääkäri Liisa Sailas painottaa.

Tavoite edellyttää, että lääkkeiden kansallisen arviointi, korvattavuuspäätökset ja kansallisten hankinnat toimivat moitteetta.

– Syövänhoidon ja syöpäpotilaiden kannalta on erittäin hienoa, että jatkuvasti kehitetään uusia syöpälääkkeitä. Ne voivat pelastaa ihmishenkiä ja tuoda lisää elinvuosia, Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha Pekka Turunen painottaa.