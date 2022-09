Yle: Poliisi saanut haltuunsa putkilukkomurtoihin liittyvää valvontakamerakuvaa

Lounais-Suomen poliisi on edistynyt turkulaisissa taloyhtiöissä huolta aiheuttaneiden putkilukkojen kadonneeseen avaimeen liittyvien rikosten tutkinnassa.

Poliisi on saanut haltuunsa valvontakamerakuvaa, joka liittyy mahdollisesti putkilukkomurtoihin, kertoo Yle. Poliisi kertoo Ylelle, että se on saanut käyttöönsä valvontakamerakuvaa taloyhtiöistä, joihin murtoja on tehty elokuun lopulla.

TS kertoi tiistaina, että rikolliset ovat saaneet haltuunsa lähes kaikkien kerrostaloyhtiöiden putkilukkojen avaimen Turussa. Keskiviikkona kävi ilmi, että turkulaiset isännöitsijät ovat jo aloittaneet laajamittaisesti reittiavaimien poistamisen putkilukoista.