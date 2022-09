Turun yliopistossa tehtävä tutkimus korkeatasoista ja verkostoitunutta, arviointi kertoo kansainvälisestä tiedeyliopistosta

Turun yliopiston tutkimus kokonaisarvioitiin ja se kattoi Turun yliopiston kahdeksan tiedekunnan laitokset, tutkimusta harjoittavat erillislaitokset, molemmat tutkijakollegiumit sekä tutkijakoulun ja sen kaikki tohtoriohjelmat. Kokonaisarvioinnin tulokset vahvistavat, että Turun yliopistossa tehtävä tutkimus on kauttaaltaan korkeatasoista ja hyvin verkostoitunutta, mikä näkyy jatkuvasti kasvavassa määrässä kansainvälisessä yhteistyössä tehtyjä julkaisuja. Tutkimuksen huippuja löytyy niin lääketieteestä, luonnontieteistä, tekniikasta kuin ihmistieteistäkin.

– Tutkimuksen kokonaisarvioinnin tuloksia käytetään yliopiston, tiedekuntien ja yksiköiden strategisessa kehittämisessä. Kiitän projektin toteuttajia, tutkijoita ja tukihenkilöstöä siitä, että meillä on nyt erittäin kattava kuva meillä tehtävästä tutkimuksesta ja myös siitä, miten sitä johdetaan, Turun yliopiston rehtori Jukka Kola sanoo tiedotteessa.

Arvioinnin kohteena oli Turun yliopiston tutkimustoiminta vuosina 2014–2019. Tutkimuksen kokonaisarviointi muodostuu yksiköiden itsearvioinneista, vertaisarvioinneista sekä bibliometrisistä eli julkaisutoiminnan analyyseistä. Vertaisarvioinnit suoritti kuusi kansainvälistä paneelia. Turun yliopiston tutkimuksen edellisen kokonaisarvioinnin tulokset julkaistiin vuonna 2016.

Vertaisarviointipaneelit nostivat erityisenä vahvuutena Turun yliopiston tutkimuksen infrastruktuurit eli tutkimuslaitteet, tietokannat, materiaalikokoelmat, pitkällä aikavälillä kerätyt aineistot sekä infrastruktuureihin liittyvät palvelut ja yliopiston kirjasto.

Tutkijakoulua arvioinut paneeli totesi, että Turun yliopiston tohtorikoulutuksessa pystytään tarjoamaan rahoitusta vain murto-osalle väitöskirjatutkijoista. Tilanne Suomessa tohtorikoulutuksen rahoittamisessa on varsin poikkeuksellinen.

– Ongelma koskee koko maatamme. Väitöskirjatutkijoiden rahoituspohja on erittäin hajanainen, mikä lisää epävarmuutta ja pitkittää valmistumisaikoja. Tämä lisää myös väitöskirjoja ohjaavien tutkijoiden työmäärää. Apurahalla työtään tekevien väitöskirjatutkijoiden asema ei ole tasa-arvoinen muihin nähden. Järjestelmän uudistaminen edellyttää kansallista keskustelua niin yliopistojen kuin tutkimuksen rahoittajien kanssa, toteaa Turun yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Kalle-Antti Suominen.

Arvioinnissa esitettiin huoli siitä, miten soteuudistus mahdollisesti vaikuttaa tutkimukseen ja opetukseen.

– Kansainvälisillä arvioijilla on kokemusta omien maittensa vastaavista uudistuksista, eivätkä ne ole olleet tutkimuksen ja koulutuksen osalta aina positiivisia. Turun yliopistolle yliopistosairaala on merkittävä yhteistyökumppani, ja nyt tilanne tämän yhteistyön jatkumisen ja rahoituksen suhteen on varsin epäselvä. Turun yliopistolle ei hyväksytä edustusta Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitukseen edes puhe- ja läsnäoloon rajattuna, mikä on valitettavaa, toteaa yliopistoa sairaanhoitopiirin hallituksessa edustava vararehtori Suominen.