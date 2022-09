Rauman telakan uusi monitoimihalli on nyt harjakorkeudessaan. Rauma Marine Constructions (RMC) rakentaa hallissa Laivue 2020 -hankkeen neljä monitoimikorvettia Puolustusvoimille. Alukset rakennetaan turvallisuussyistä sisätiloissa ja halli optimoidaan viranomaisalusten rakentamiseen.

Rakennustyöt aloitettiin vuoden 2021 marraskuussa, ja peruskivi muurattiin helmikuussa 2022.

Kokonaistilavuudeltaan yli 226 000 kuution hallista tulee yksi Rauman suurimmista teollisuusrakennuksista. Hallin kokonaiskustannus on noin 26 miljoonaa euroa.

Hallin rakennuttaa Rauman kaupungin ja RMC:n yhdessä omistama kiinteistöyhtiö. RMC:stä tulee hallin pitkäaikainen vuokralainen. Rakennusprojektin pääurakoitsija on SRV.

Monitoimihallin lisäksi RMC on tehnyt investointeja esimerkiksi terästuotantoon Laivue 2020 -hanketta varten. Terästyöt alusten prototyyppilohkon parissa ovat jo käynnissä. Monitoimihallia on mahdollista käyttää myöhemmin myös muiden alusten rakentamisessa. Puolustusvoimien taistelualusten lisäksi RMC:llä on parhaillaan työn alla Tallinkin uusimman matkustaja-autolautta MyStarin viimeistely sekä kahden Australiaan tilatun nopean Spirit of Tasmania -matkustaja-autolautan rakennustyöt.