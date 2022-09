VR Group myy 11 junayksikköä Suomen lähijunat Oy:lle

Yhteensä 11 Sm2-junayksikköä myydään Suomen lähijunat Oy:lle. Sopimus allekirjoitettiin 6.syyskuuta. Junien myynti tukee VR Groupin mukaan yhtiön vastuullisuustavoitetta kaluston huolellisesta käytöstä elinkaaren loppuun saakka.

Helmikuun alussa VR Group ilmoitti, että se tulee jatkossa asettamaan myyntiin kaluston, jolle se on antanut kierrätyspäätöksen.

– Nyt myytävä kalusto ei sellaisenaan sovellu raideliikennekäyttöön. Kalustostrategiassamme pyrimme investoimaan uuteen kalustoon. Investoimme 12 miljoonaa euroa Sm2-kalustoon ja yli 250 miljoonaa euroa uusiin SmX-juniin, toteaa matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola tiedotteessa.

Kaupan kohteena olevia Sm2-junia on valmistettu yhteensä 50 yksikköä, vuosina 1975–1981. VR on poistanut käytöstä 14 yksikköä, ottaen niistä käyttöön tarpeelliset osat ennen kierrätystä. Näitä osia käytetään 36 yksikössä, joihin on tehty ja tehdään vuosina 2020–2023 elinkaarta jatkava investointiprojekti, jolla tavoitellaan kaluston elinkaaren jatkoa vuoteen 2030 saakka. Kolme poistettua yksikköä jää edelleen VR:n haltuun mahdollisten laajempien vauriokorjauksien varalta.

Helmikuussa 2022 VR Group teki päätöksen asettaa kierrätettäväksi päätettyä kalustoa myyntiin myös muille kuin museotoimijoille.

