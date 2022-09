ÅU: Parainen jättäytyy pois Fölistä

Paraisten kaupunginhallitus päätti maanantaina, että kaupunki ei osallistu Föli-yhteistyöhön. Asiasta kertoo Åbo Underrättelser.

Kaupunginhallituksen päätöksen pohjalla on selvitys, johon Parainen osallistui yhdessä Paimion, Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen kuntien kanssa. Selvityksen mukaan Paraisten nettokustannukset kasvaisivat jopa 863 000 eurolla vuodessa nykyiseen verrattuna. Nyt Paraisten joukkoliikenne on järjestetty yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa. Vuosittaisen kustannuksen lisäksi tulisi yli 250 000 euron kertamaksu. Paraisten mukaan Föliin liittyminen ei toisi muutosta bussivuorojen tiheyteen, vaan ne jatkuisivat kuten nykyään.

Etuina olisivat edullisemmat lippuhinnat paraislaisille bussin käyttäjille. Kaupunginhallituksen esityksen mukaan valtaosa Paraisten ja Turun välillä matkustavista käyttää Seutu+ -kuukausikorttia, joka toimii joko Föli-alueella.

Fölin monipuolisempi lippuvalikoima on ollut yksi houkuttava tekijä. Kaupunginhallituksen mukaan Ely-keskus on kuitenkin luvannut parannuksia lippuvalikoimaan, esimerkiksi sarjalippuja ja vuorokausilippuja. Näiden muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden vaihteessa.

Kaupunginhallitus totesi lisäksi, ettei ole varmaa, lisäisikö Föliin liittyminen muuttohalukkuutta Paraisille, vaikka Föli vaikuttaisikin myönteisesti kunnan vetovoimaan.