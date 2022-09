Yli neljä vuotta kestänyt Turun Kauppatorin remontti on viimein loppusuoralla ja uuden torin avajaisia juhlitaan lauantaina 17. syyskuuta. Avajaisjuhlan vetonaulana on Turun Tähden järjestämä suurkonsertti, johon odotetaan saapuvan jopa 10 000 juhlijaa. Turun historian suurimmassa ilmaiskonsertissa esiintyy suomalaisen musiikin legendoja: Darude, Mira Luoti, Pepe Willberg, Robin Packalen, Tommi Läntinen ja Vilperin perikunta. Avajaispäivän ohjelmassa on myös muun muassa balettia, orkesterimusiikkia, kokkikisaa sekä valo- ja tulishow. Tilaisuuden juontaa Aki Linnanahde.

Lauantain pääjuhlan jälkeen juhlallisuudet jatkuvat Kauppatorilla ja sen ympäristössä viikon ajan päivittäin vaihtuvalla teemalla aina lauantaihin 24. syyskuuta saakka. Luvassa on esimerkiksi senioripäivä, järjestöpäivä, nuorten ja opiskelijoiden päivä sekä erilaisia markkinoita ja tietysti torielämää.