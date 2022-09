Turun ydinkeskustassa viemäri- ja vesijohtotyöt sulkevat ajokaistan erityisesti iltaisin ja öisin

Turun keskustassa Linnankadun ja Aurakadun risteyksessä on yksi ajokaista pois käytöstä huomisesta keskiviikosta 22.9. asti. Ajokaista on työaikana pois käytöstä jokaisesta ajosuunnasta. Paikalla tehdään Aurakadun saneeraukseen liittyen viemäri- ja vesijohtotöitä. Töitä tehdään iltaisin ja öisin iltakymmenen ja aamukuuden välillä. Paikalla on liikenteenohjaajat, ja liikenteen seassa liikkuu työkoneita. Työmaan työaikojen ulkopuolella kaikki kaistat ovat käytössä ajosiltojen avulla.