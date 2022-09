Lehdet: Helsingin telakkaa haetaan konkurssiin – alihankkijoiden joukossa myös turkulaisyrityksiä

Helsinki Shipyard Oy:ta eli Helsingin telakkaa haetaan konkurssiin. Helsinkiläinen Merima Oy on jättänyt Helsingin käräjäoikeuteen hakemuksen tänään 6. syyskuuta. Asiasta kertoo Tekniikka&Talous sekä Kauppalehti.

Merima valmistaa laivojen sisustuksia avaimet käteen -periaatteella. Lehtien mukaan yhtiöltä ei saatu kommentteja asiasta.

Helsingin telakka on hakenut ulkoministeriöltä vientilupaa jäänmurtajalle, joka rakennettaisiin venäläiselle kaivosyhtiölle Norilsk Nickelille. Laivan rakentaminen olisi tarkoitus aloittaa ensi vuonna Hietalahden telakalla. Jäänmurtajan rakennusprojekti aloitettiin jo viime vuonna, mutta pakotteiden takia se piti keskeyttää.

Helsingin telakka on ajautunut tänä vuonna ongelmiin talouspakotteiden takia, joita länsimaat ovat asettaneet Venäjälle sen Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vuoksi. Helsinki Shipyard Oy on suomalainen yhtiö, mutta kaikki sen tilaukset ovat Venäjältä. Yhtiö on myös venäläisomistuksessa.

Turun Sanomat kertoi maaliskuussa useiden alihankkijoiden alkaneen vetäytyä yhteistyöstä Helsingin telakan kanssa sen Venäjä-kytkösten vuoksi. Muun muassa Turussa ja Kaarinassa toimiva NIT irtautui kaikesta yhteistyöstä. Sen sijaan turkulainen Almaco kertoi jatkavansa hyttialueiden toimittamista normaalisti.

Helsingin telakan on vuodesta 2019 omistanut kyproslainen Algarod Holdings. Yhtiön pääomistaja on venäläinen liikemies Vladimir Kasjanenko. Hänellä on Belgian passi.