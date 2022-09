Naantalin koronarokotuspaikka muuttuu. Perjantaista 23.9.2022 alkaen rokotuksia annetaan ajanvarauksella päivätoimintakeskus Tuulentuvan tiloissa, osoitteessa Tuulensuunkatu 8. Käynti rokotuspaikalle on rakennuksen keskivaiheilta, Pihlajalinnan ulko-ovesta.

Paikan vaihtumiseen eli 22.9. asti rokotukset annetaan Naantalin terveyskeskuksessa, osoitteessa Tuulensuunkatu 6. Lisäksi järjestetään koronarokotusten pop up -tapahtuma 29.9. terveyskeskuksesta.

Uudet rokotusajat Tuulentuvalle varataan syys- ja lokakuun tietyille päiville kello 9–14.45.

Naantalin kaupunki tiedottaa, että rokotuspäivät ja ajanvarausohjeet löytyvät kaupungin koronarokotussivuilta. Aikoja voi varata ensisijaisesti sähköisen ajanvarauksen kautta ja puhelimitse.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoi 1.9.2022 suosituksen uudesta koronan tehosteannoksesta syksyn aikana kaikille 65 vuotta täyttäneille, 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville sekä voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tehosteannos voidaan poikkeuksellisesti antaa myös muille 18 vuotta täyttäneille erityisistä syistä yksilöllisen harkinnan ja riskiarvion perusteella esimerkiksi työkomennuksen tai matkan kohdemaan vaatimusten vuoksi.

Tehosterokotteen voi ottaa tulevalla syyskaudella, kun edellisestä rokotuksesta tai taudin sairastamisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Rokote suositellaan ottamaan myöhemmin syksyllä samaan aikaan influenssarokotteen kanssa. Influenssarokotteita annetaan marras-joulukuussa. Naantalin terveyskeskus tiedottaa myöhemmin rokotusten ja ajanvarauksen alkamisesta.

THL:n uudessa suosituksessa erona aiempaan on, että tehosteannoksen kohderyhmien osalta ei ole enää väliä, kuinka monta rokotetta henkilö on aiemmin saanut tai kuinka monta kertaa hän on mahdollisesti sairastanut koronan.

Aiemmin suositellun mukaisesti perusterveille 18–59-vuotiaille tarjottava rokotussarja on edelleen kolme annosta. 60–64-vuotiaille suositus on neljä annosta heinäkuun suosituksen mukaisesti.