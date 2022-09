Liedossa Taatilan koulun parkkipaikkaa töhrittiin Venäjä-mielisillä tekstillä

Liedossa Taatilan koulun parkkipaikalle on ilmestynyt spraymaalilla töhritty Venäjä-mielinen teksti. Liedon keskustan kupessa Kärpijoentiellä sijaitsevan alakoulun asvaltissa on jo parin päivän ajan lukenut teksti "Vladimir Putin [sydän],Slava Russki"

Koulun rehtorin Teppo Vähä-Mäkilän mukaan kyseessä on todennäköisesti yksittäisen ihmisen tekemä mielenilmaus.

– Ei edusta Liedon kunnan eikä edustamani koulun poliittista linjaa, kertoo rehtori.

Myös Vähä-Mäkilälle oli lähetetty viestiä koulun pihalta löytyvästä töhrinnästä.

Rehtori kertoo, että hän oli itsekin käynyt potkien kokeilemassa irtoaisiko maali asvaltista.

Maalaus kuitenkin poistetaan ja itse poisto on jo tilattu.

– Töhry on parkkipaikan kulmassa, joten moni ei sitä näe. Ainoa suora näköyhteys on vastapäisestä talosta. Mustalla spraymaalilla maalattu teksti on miltei asvaltinvärinen, joten sitä on muutoinkin vaikea havaita, Vähä-Mäkilä sanoo.

Taatilan koulussa opiskelee luokka-asteet 1–6 ja koulussa järjestetään esiopetusta. Liedon uusimmassa alakoulussa on noin 300 lasta.