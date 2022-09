Uudet kaupunkipyörät ovat saavuttaneet turkulaisten suosion – tuhannen päivittäisen vuokrauksen rajapyykki rikkoutui viime viikolla

Turun kaupunkipyöriä eli fölläreitä vuokrattiin torstaina 1. syyskuuta ensimmäisen kerran yli 1000 kertaa saman päivän aikana. Tuhannen päivittäisen vuokrauksen rajapyykki ylitettiin alle kaksi kuukautta kaupunkipyöräilykauden alkamisesta. Fölläreiden kausi käynnistyi tänä vuonna 8. heinäkuuta.

Fölläreiden käyttö on Turun kaupungin mukaan ollut kasvussa. Rekisteröityjä käyttäjiä kaupunkipyörillä on noin 4500, ja yksittäisiä pyöräilymatkoja fölläreillä on tehty lähes 35 000 vajaan kahden kuukauden aikana.

– Viime vuonna kaupunkipyörillä oli eri järjestelmä. Silloin tammi-syyskuun aikana tehtiin yhteensä 35 707 matkaa, joten tuo määrä on melkein saavutettu tänä vuonna kahden kuukauden aikana. Föllärit ovat siis osoittautuneet hyvin suosituiksi, sanoo tiedotteessa Turun kaupungin projektikoordinaattori Jere Sipponen.

Kaupunkipyöriä on käytettävissä 700 kappaletta, ja niille löytyy noin 200 asemaa eri puolilta Turkua.

– Olemme sijoittaneet monia fölläriasemia Kupittaan aseman tuntumaan, koska se toimii Helsingin suunnan junien päätepysäkkinä, kertoo Sipponen.

Käytetyimpiä fölläriasemia ovat olleet Ikituuri, Vähätori, Föri, Kiinanmyllynkatu ja Kristiinankatu. Kaikki asemat löytyvät Fölin reittioppaasta ja Donkey Republic -sovelluksesta. Kaupunkipyörien kausi jatkuu 31. lokakuuta asti.