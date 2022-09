Turun yliopiston biologian laitoksella tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin maaperämikrobien merkitystä haitallisen vieraslaji komealupiinin menestymiseen. Maaperämikrobeilla voi olla tutkimuksen mukaan keskeinen rooli haitallisten vieraskasvilajien leviämisessä, sillä ne voivat joko hidastaa tai edesauttaa kasvien kasvua.

– Tämä yhteiselo bakteerien kanssa on etu erityisesti niukkatyppisissä kasvuympäristöissä, kuten hiekkapitoisilla tienpientareilla. Tämä selittääkin osin sitä, miksi komealupiini on onnistunut valtaamaan niin paljon tilaa juuri niukkaravinteisilla tienpientareilla, joissa se pystyy kasvamaan nopeammin kuin kilpailevat lajit, joilla vastaavaa yhteiseloa ei ole, dosentti Satu Ramula kertoo yliopiston tiedotteessa.

Tutkijat kasvattivat Pohjois-Amerikasta ja Suomesta peräisin olevia komealupiineja niukkaravinteisessa kasvualustassa, jossa oli lupiinikasvustosta peräisin olevia maaperämikrobeja tai mikrobien määrää oli vähennetty. Alkuperämaasta riippumatta komealupiiniyksilöt hyötyivät maaperämikrobeista. Ne kasvoivat kooltaan suuremmiksi kuin verrokkikasvit, joilla oli kasvualustassa vähemmän maaperämikrobeja tarjolla.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Kasvun lisäksi maaperämikrobit vaikuttivat kasviyksilöiden ominaishajuun muovaamalla lehdistä haihtuvan yhdistekirjon koostumusta. Luontaisia mikrobeja sisältävässä kasvualustassa kasvit tuottivat erityisesti sellaisia lehtivolatiileja, joiden on aiemmissa tutkimuksissa havaittu karkottavan kotiloita, sanoo tutkijatohtori Aino Kalske.

Komealupiini on Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva hernekasvi. Lajin juuristossa on juurinystyräbakteerit, joilta kasvi saa typpeä. Typpeä tarvitaan kasvuun ja puolustusyhdisteiden valmistamiseen kasvinsyöjiä vastaan.

Tutkijat tarjosivat kasvattamiensa komealupiiniyksilöiden lehtiä lajin luontaiselle viholliselle, lehtokotilolle. Laboratoriossa tehty syöttökoe tuotti yllättävän havainnon. Kasvien puolustautuminen kasvinsyöjiä vastaan riippui kasvualustan maaperämikrobeista.

– Lehtokotilot söivät suomalaisia komealupiineja vähemmän kuin pohjoisamerikkalaisia lajitovereitaan, mikäli kasvit olivat kasvaneet maaperämikrobeja sisältävässä kasvualustassa. Niukkamikrobisessa kasvualustassa ero maiden välillä katosi, Kalske tiivistää.

Tutkimuksen mukaan maaperämikrobeilla on luultua moninaisempia vaikutuksia kasveihin ja niitä hyödyntäviin eliöihin. Maaperän mikrobisto on runsas, mutta sen koostumus kuitenkin vaihtelee, sillä siihen vaikuttaa niin paikallinen kasvilajisto kuin maalaji. Tutkijoiden mukaan toistaiseksi ei vielä tiedetä, onko lupiinin levinneisyydellä ja maaperän mikrobeilla luonnossa yhteys.

Tutkimusartikkeli “Soil microbiota explain differences in herbivore resistance between native and invasive populations of a perennial herb” on julkaistu Journal of Ecology- lehdessä.