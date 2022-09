Askaistentiellä Vähäheikkilässä jyrsintä- ja päällystystyöt jatkuvat

Jyrsintä- ja päällystystyö jatkuu Askaistentiellä Kupittaankadun ja Vähäheikkiläntien välillä. Päivittäinen työaika on aamusta kello puoliyhdeksästä iltapäivän kello kolmeen ja lisäksi töitä jatketaan ruuhka-ajan jälkeen puolikuudesta iltakahdeksaan. Töitä tehdään 9.syyskuuta asti. Yksi ajokaista on pois käytöstä työmaan kohdalla. Paikalla on liikenteenohjaajat ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.