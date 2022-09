Puolustusvoimien käytöstä poistamaa materiaalia huutokaupataan Turun Pansiossa – huudettavana muun muassa kolme syöksyvenettä

Puolustusvoimien käytöstä poistamaa tavaraa ja ajoneuvoja huutokaupataan torstaina Turun Pansiossa.

Huutokaupassa on myynnissä kaikkiaan noin 190 erilaista kohdetta. Kaupan on erityisesti vesillä liikkumiseen liittyvää materiaalia, kuten erilaisia veneitä, veneen kuljettimia, perämoottoreita ja dieselmoottoreita. Lisäksi huudettavana on muun muassa varaosia, työkaluja, voimakoneita ja kontteja.

Perinteisesti Puolustusvoimien käytöstä poistetun materiaalin huutokauppoja järjestetään kahdesti vuodessa Tampereen Kalkussa. Myytävän materiaalin saatavuudesta riippuen huutokauppoja voidaan järjestää myös muilla paikkakunnilla.

Puolustusvoimilta poistettua materiaalia on huutokaupattu jo 1940-luvulta lähtien. Huutokaupan järjestäjänä toimii Puolustusvoimille kunnossapitopalveluja tuottava Millog Oy. Millogin mukaan huutokauppojen vetonauloina toimivat vuodesta toiseen erilaiset kulkupelit. Pansion huutokaupassa veneiden uskotaan oleva halutuimpia huutoja.

– Huudettavien joukossa on esimerkiksi kolme entistä syöksyvenettä, jotka varmasti kiinnostavat huutajia. Tänä vuonna meillä on lisäksi jopa kymmeniä perämoottoreita huudettavana. Se on harvinaisen suuri määrä, Millogin jälkikäsittelypäällikkö Heikki Välimäki kertoo tiedotteessa.

Pansiossa huutokaupattavan materiaalin myyntiluettelo julkaistaan 6. syyskuuta mennessä tapahtuman huutokauppa.com -sivulla. Tietoa myytävästä materiaalista ja valokuvia päivitetään huutokaupan sivulle ennen tapahtumaa.

Puolustusvoimien käytöstä poistetun materiaalin huutokauppa torstaina 8. syyskuuta kello 10 alkaen osoitteessa Pansiontie 52, 20100 Turku.