Turun keskustan turvallisuutta kehitetään yli 70 toimenpiteellä.

Toimenpiteiden etenemistä arvioidaan syksyn aikana

Joitain kohtia keskustan turvallisuussuunnitelman toimenpiteistä on jo ehditty toteuttaa, osa on vielä tuloillaan, toisissa taas on kyse jatkuvasta toiminnasta.

Turvallisuussuunnitelma pohjaa Turun vuoden 2020 turvallisuuskyselyn tuloksiin.

Kesän aikana lisättiin toimenpideohjelman mukaisesti esimerkiksi jalkautuvaa nuorisotyötä ja keskusta-alueella liikkuvien nuorten kohtaamista.

Jalkautuvaa työtä keskustassa ovat olleet toteuttamassa useat eri toimijat, kuten kaupungin nuorisopalvelut ja perhe- ja sosiaalipalvelut, Tukenasi ry sekä Turun NMKY. Toimintaa on laajennettu keskusta-alueelta myös muille Turun asuinalueille.

Syksyn aikana on tarkoitus arvioida, miten toimintaa olisi tämän kesän perusteella järkevintä toteuttaa jatkossa.

Keskustan turvallisuussuunnitelmasta vastaavat Turun kaupungin eri toimijoiden lisäksi Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Lounais-Suomen poliisi, Kauppakeskus Hansakortteli, Stockmann, Turun Osuuskauppa, Kiinteistöliitto, Turun Ydinkeskustayhdistys Turku Center, SPR, NMKY ja MVKK ry.