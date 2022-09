Kanadassa jahdataan kahta puukotuksista epäiltyä – kuolonuhreja 10

Kymmenen ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut puukotuksissa kahdessa syrjäisessä yhteisössä Kanadassa, kertoo poliisi. Poliisi etsii parhaillaan kahta epäiltyä kolmen provinssin alueelta.

Poliisin edustaja Rhonda Blackmore kertoi tiedotustilaisuudessa, että puukotuksia on tehty yhteensä 13 paikassa Saskatchewanin James Smith Cree Nationissa ja Weldonissa. Paikoista on löydetty 10 kuolonuhria, minkä lisäksi lukuisia uhreja on loukkaantunut. Heistä 15 on tähän mennessä kuljetettu eri sairaaloihin, tosin poliisin mukaan lisää ihmisiä on saattanut hakeutua sairaaloihin omin voimin.

– Etsimme kahta epäiltyä aktiivisesti ja tutkimme useita rikospaikkoja, Blackmore sanoi.

Blackmore sanoi viranomaisten uskovan, että osa uhreista oli epäiltyjen valitsemia ja osaan hyökkäys kohdistui sattumanvaraisesti. Motiivin arviointi olisi hänen mukaansa tässä vaiheessa "äärimmäisen vaikeaa".

Epäillyt ovat 30- ja 31-vuotiaat, ja kumpikin on tummahiuksinen ja ruskeasilmäinen mies. Poliisi on julkaissut molemmista kuvat. Poliisin mukaan epäillyt pakenivat mustalla Nissan Roguella.

Poliisi tekee tarkastuksia teiden varsilla

Saskatchewaniin annettiin paikallista aikaa aamulla hälytys vaarallisesta henkilöstä, kun poliisi alkoi saada ilmoituksia puukotuksista eri paikoista. Ensimmäinen puhelu tuli Blackmoren mukaan puoli kuuden jälkeen aamulla paikallista aikaa eli iltapäivällä Suomen aikaa.

Kun epäilyistä ilmoitettiin mahdollinen näköhavainto Reginan kaupungissa yli 300 kilometrin päässä puukotuspaikoista, varoitusta ja etsintää laajennettiin myös Manitoban ja Albertan provinsseihin. Alue on laajuudeltaan lähes puolikkaan Euroopan kokoinen.

Poliisilla on tarkastuspisteitä teiden varsilla eri puolilla etsintäaluetta, ja käytössä kerrotaan olevan kaikki mahdolliset poliisivoimat.

2 500 asukkaan James Smith Cree Nation on julistanut paikallisen poikkeustilan.

Saskatchewanin terveysviranomaiset ovat vahvistaneet uutistoimisto AFP:lle, että useita uhreja on hoidettavina ja että lisähenkilökuntaa on hälytetty paikalle tilanteen vuoksi.

Saskatchewanin poliisi neuvoo Reginan alueella olevia muun muassa pysymään turvallisessa paikassa sekä olemaan lähestymättä epäilyttäviä ihmisiä ja tarjoamatta kyytiä liftareille. Tiedot ja havainnot poliisi pyytää ilmoittamaan hätänumeroon ja muistuttaa, ettei poliisien olinpaikkaa tule paljastaa.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau kutsuu puukotuksia Twitterissä "karmiviksi ja sydäntäsärkeviksi". Hän kertoo viranomaisten seuraavan tilannetta ja pyytää kaikkia noudattamaan annettuja ohjeita sekä kiittää pelastustyöntekijöitä.