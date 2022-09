Pansiontien suurpalon esitutkinta valmistui – näin tulipalo sai poliisin mukaan alkunsa: liekehtivä polttoaine leimautti työntekijän vaatteet tuleen

Lounais-Suomen poliisilaitos tiedottaa saaneensa valmiiksi Turun Pansiontien tulipaloon liittyvän esitutkinnan. Asia etenee syyteharkintaan. Teosta on epäiltynä kolme henkilöä, joista kaksi on autopurkaamon työnjohdon edustajia ja yksi on työntekijä. Rikosnimikkeenä on yleisvaaran tuottamus.

Poliisin mukaan tulipalon epäillään saaneen alkunsa autopurkaamossa, purkuauton polttoainesäiliön tyhjennykseen liittyvän poraustyön yhteydessä. Poraustyö aiheutti polttoaineen leimahtamisen tuleen, jolloin myös korjaustyötä tehneen asentajan vaatteet syttyivät palamaan. Palo levisi nopeasti rakennuksen sisällä, eikä korjaamohenkilökunta ehtinyt tehdä varsinaisia alkusammutustöitä.

Tulipalo tuhosi osoitteessa Pansiontie 4 sijainneen liikerakennuksen lähes kokonaan 21. lokakuuta 2020. Rakennuksessa sijainneessa rengashotelli Rengas Turussa tuhoutui myös noin 300 asiakkaan renkaat. Poliisin mukaan omaisuusvahingot ovat suuruudeltaan useita miljoonia euroja.

Poliisi kertoo esitutkinnan viivästyneen eri lausuntopyyntöjen sekä poikkeuksellisen suuren asianomistajamäärän takia.

Poliisi on jo aiemmin vahvistanut palon syttyneen Vahinkokeskus Oy:n tiloissa. Suurpalon alla asiaa kommentoi Turun Sanomille myös kiinteistöä hallinnoivan Autopsi Oy:n omistaja Vesa Vaihinen.

– Siellä työntekijällä sattui vahinko, josta ryöstäytyi polttoainepalo. Se oli täysin hallitsematon, hän sanoi tuolloin.

Poliisi ei kuitenkaan ole tätä ennen suostunut avaamaan tarkemmin tapahtumien kulkua tai palon syttymissyytä.

Viime vuoden elokuussa tapauksen esitutkinnan kerrottiin olevan viittä vaille valmis. Tutkinnanjohtaja Kristiina Kontio vahvisti tuolloin, että rikoksesta epäillään kolmea henkilöä.

Juttua täydennetty kello 11.19.

