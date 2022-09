Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee lakiesitystä potilaiden hengen turvaamiseksi hoitohenkilöstön työtaistelutoimien varalle

Vast: Hyvä niin

Hoitajan ammatti on ihan yhtä paljon tai vähän "kutsumusammatti" kuin muutkin. Se edellyttää tiettyjä ominaisuuksia ja osaamista, niin kuin muutkin ammatit. Kukaan ei tee sitä pelkästä kutsumuksen palosta, vaan se on ammatti, työ, keino ansaita elantonsa.



Hoitajat eivät mielestäni taktikoineet erityisen taitavasti tässä. En ole ainoa, jonka mielestä tehohoito olisi joka tapauksessa pitänyt jättää työtaistelutoimien ulkopuolelle; ikävä, jos siihen pitää pakottaa. Sillä uhkailu vei kyllä minulta muutaman sympatiapisteen hoitajien suuntaan, vaikka yleisesti ymmärränkin heidän työtaisteluaan. Tehohoito on kuitenkin äärimmäinen asia, jolla ei voi eikä pidä politikoida ja pelata. Vaikka koko TYKSissä ei olisi töissä kuin muutama hoitaja, minusta päivystys ja tehohoito pitäisi ainakin miehittää.