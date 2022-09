Päällystystyöt jatkuvat ensi viikolla muun muassa Taivassalossa ja Kustavissa

Päällystystöitä tehdään syyskuun alussa monissa kohteissa Varsinais-Suomessa.

Maantietä 192 parannetaan välillä Taivassalo–Kaitainen ja Vartsala, sekä Kustavissa maantietä 1924 Rahin tienhaaraan asti. Kaarinan Piikkiössä työkohteita ovat Toivonlinnan maantien 12197 alkupää ja Hepojoen maantie 12284. Kävelyn ja pyöräilyn väyliä päällystetään maantiellä 2105 Perniössä ja 2264 Marttilassa.

Päällystystyöt tehdään pääosin päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Kaksikaistaisilla teillä liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen.

Paikalla on liikenteenohjaus. Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen, kun tiemerkinnät on maalattu eli noin viikko päällystystöiden jälkeen. Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä.