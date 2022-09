Kokaiinin käyttö kasvanut voimakkaasti erityisesti pääkaupunkiseudulla – myös Salossa ja Turussa näkyy kasvua

Kokaiinin käyttö on edelleen lisääntynyt Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla, selviää THL:n tuoreesta jätevesitutkimuksesta. Myös Salon alueen jätevesissä todettiin merkittävästi lisääntynyttä kokaiinin käyttöä, mutta määrät ovat kuitenkin huomattavasti alhaisempia kuin pääkaupunkiseudulla. Turussa kokaiinin käytön lisääntyminen näkyy lievänä piikkinä tilastoissa.

Amfetamiinia puolestaan käytetään koko maassa, mutta käyttömäärät ovat valtakunnallisesti pysyneet vuoden 2020 ennätyksellistä käyttötasoa matalampina. Turussa amfetamiinin käyttö on viime vuosina selvästi vähentynyt.

– Amfetamiinin käytöllä on perinteisesti ollut keskeinen merkitys koko huumetilanteen kannalta Suomessa. Tänä kesänä käytetyn kokaiinin määrä ylitti kuitenkin amfetamiinin ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudulla viikonloppuisin, toteaa THL:n yksikönpäällikkö Teemu Gunnar tiedotteessa.

Amfetamiinin käytön vähentyminen näkyy muun muassa huumerattijuopumusten määrän vähenemisenä viime vuonna.

– Amfetamiinin käyttö lähti laskuun lainvalvontaviranomaisten laajojen huumetakavarikkojen jälkeen keväällä 2021, eikä ole sen jälkeen palautunut ennätykselliselle tasolle. Kokaiinin saatavuus on puolestaan kasvanut ylipäätään Euroopassa ja se heijastunee Suomeen. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, miksi käyttö keskittyy voimakkaasti juuri pääkaupunkiseudulle, Gunnar arvioi.

Lisääntynyt kokaiinin määrä on näkynyt viime vuosina myös poliisin ja Tullin tilastoissa, kuten huumetakavarikoissa. Ekstaasin käyttö sen sijaan on vähentynyt useissa tutkimuskaupungeissa, kuten Jyväskylässä, Lahdessa ja Porissa. Metamfetamiinin käyttö on laskenut selvästi vuosista 2016 ja 2017, jolloin se ylitti väliaikaisesti pääkaupunkiseudulla jopa amfetamiinin käyttömäärät.

Muuntohuumeita havaitaan säännöllisesti pääkaupunkiseudulla ja satunnaisesti eri puolilla maata. Yleisimpiä muuntohuumeita, kuten synteettisiin katinoneihin kuuluvia alfa-PVP:tä ja alfa-PHP:tä, todetaan jätevesitutkimuksissa pieniä määriä säännöllisesti ainoastaan pääkaupunkiseudulla ja sen läheisyydessä Vihdin Nummelan puhdistamon alueella.

Jätevesiseurannan tulokset ovat tämän vuoden maaliskuun näytteenotosta 27 kaupungista lähialueineen. Tutkimus kattaa noin 60 prosenttia Suomen väestöstä. Lisäksi Helsingistä, Tampereelta ja Turusta on julkaistu jatkuvan jätevesiseurannan tulokset tältä vuodelta elokuuhun saakka.

Jatkuvan jätevesitutkimuksen näytteet kerätään Helsingistä, Tampereelta ja Turusta sunnuntai- ja maanantaiaamun välisenä aikana, joten tulokset kuvaavat erityisesti huumeiden viikonloppukäyttöä.