Lähes 5 600 Ukrainan sotaa paennutta lasta, nuorta ja aikuista aloitti koulunkäynnin Suomessa elokuussa, kertoo Opetushallitus.

Heitä on reilusti enemmän kuin elokuun alussa arvioitiin. Eniten ovat kasvaneet esi- ja perusopetukseen sekä perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvien määrät.

– Lukujen kasvu johtuu siitä, että ukrainalaiset ovat joutuneet lykkäämään kotiinpaluuaikeitaan sodan pitkittymisen takia. Tieto Suomessa tarjolla olevista koulutusmahdollisuuksista on tavoittanut entistä useamman, ja uuden lukuvuoden alku on luonteva hetki koulun aloittamiseen, arvioi opetusneuvos Katri Kuukka tiedotteessa.

Elokuun alussa kouluissa ja oppilaitoksissa oli kirjoilla noin 3 500 ukrainalaista. Käytännössä luvut olivat tuolloin samalla tasolla kuin viime keväänä ja alkukesästä.

Suurin ryhmä on perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevat ukrainalaiset, joita on nyt 3 685. Esiopetuksessa on nyt 270 ja perusopetuksessa 367 ukrainalaislasta ja -nuorta, kun heitä elokuun alussa oli 32 ja 94.

Perusopetuksessa ja siihen valmistavassa opetuksessa on tällä hetkellä 68 prosenttia Maahanmuuttoviraston vastaanottojärjestelmän piirissä olevista 7–15-vuotiaista ukrainalaisista. Kaikki maahan tulleet ukrainalaiset eivät ole vastaanottojärjestelmän piirissä, mutta voivat silti olla suomalaisessa koulussa.

Elokuussa alkaneeseen tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen osallistuu 183 Ukrainasta paennutta opiskelijaa, jotka tähtäävät lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Aiemmissa valmentavissa koulutuksissa oli yksittäisiä ukrainalaisia. Lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelee nyt 322 opiskelijaa, kun heitä elokuun alussa oli 186.

Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa on nyt 473 Ukrainasta paennutta lasta. Heidän määränsä vastaa 25 prosenttia vastaanottojärjestelmässä olevista 1–6-vuotiaista lapsista. Myös varhaiskasvatuksessa olevien ukrainalaislasten määrä on noussut huomattavasti: elokuun alussa heitä oli 268.

Kun vielä elokuun alussa 179 kuntaa kertoi koulujensa ja oppilaitostensa kirjoilla olevista ukrainalaisista, nyt kuntia on 207. Eniten ukrainalaisia on Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Uudellamaalla heitä on nyt 1 019 ja Varsinais-Suomessa vastaavat luvut ovat 916.

Opetushallitus päivittää ukrainalaisten määrää oppilaitoksissa seuraavan kerran syyskuussa.