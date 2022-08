Lehdet: Oripääläinen kunnanvaltuutettu löi kahta ihmistä paikallisessa tapahtumassa

Oripään kunnanvaltuutettu löi kahta ihmistä pari viikkoa sitten järjestetyssä Heinäjamit-tapahtumassa. Asiasta kertoi ensin Loimaan Lehti. Valtuutettu Tarmo Kankare (vas/sit) kommentoi lehdelle lyhyesti, että valtuutetullakin on vapaa-aikaa. Iltalehdelle Kankare kertoo, että häntä provosoitiin tilanteessa, ja että vaikka hänen mielestään lyöminen on väärin, hänen hermonsa pettivät. Asiasta on lehtien mukaan kirjattu rikosilmoituksia.