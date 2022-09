Föli & pomoselitys

Sen mitä olen Turun palautepalvelusta lukenut osoittaa ettei kuljettaja ehdi siivoamaan autoa.

Siellä valitetaan miten 99 linjan autot ovat jatkuvasti myöhässä eli kulkevat miten milloinkin.

Lisäksi kannattaa tarkastella minkä ikäistä kalustoa liikennöidään.

Vara-auto yleensä seisoo varikolla ja senhän ehtii silloin siivoamaan ja laittamaan kuntoon.

Tässäkin jutussa taas oli pomo selittelemässä asiaa.

Kannattaisiko haastatella kuljettajia anonyymisti todellisen tilanteen selvittämiseksi.

Föli-liikenteessä on monta eri firmaa ja firmoissa on eri systeemit.

Juuri äskenhän oli juttu kuljettajapulasta. Miettikäähän miksi on pula.

Ketä tuolla viitsii olla haukuttavana kun ajoajat ovat mitä ovat ja kalustokin saattaa olla mitä on.

Pätevä toimittaja kenttätöihin keskustelemaan kuskien kanssa niin saa käsityksen hommasta.

Fölikortti on halpa joten matkustelemaan eri puolille Fölialuetta.

