Syyskuussa maksetaan yli miljardi euroa veronpalautuksia – maksettavaksi myös vuoden suurin mätkypotti

Syyskuun viides päivä maksetaan tämän vuoden euromääräisesti suurin veronpalautuspotti, noin 1,1 miljardia euroa. Kaikkiaan veronpalautuksia saa syyskuussa noin 1,2 miljoonaa asiakasta. Syyskuussa tulee maksettavaksi myös euromääräisesti vuoden suurin jäännösveropotti. Huomenna 1.syyskuuta on mätkyjen eräpäivä lähes 400 000 asiakkaalla. Kaikkiaan mätkyjä on syyskuussa maksettavana 318 miljoonaa euroa.

Verotus valmistuu tänäkin vuonna joustavasti, eli asiakkaat saavat verotuspäätöksensä eri aikaan. Elokuun lopussa verotuspäätöksen on saanut 93 prosenttia henkilöasiakkaista.

Veronpalautukset maksetaan asiakkaille päivän kuluessa, joten jos rahat eivät näy tilillä heti aamusta, ei ole syytä huolestua, sanoo ylitarkastaja Juha Villman Verohallinnosta.

Jos veronpalautuksia ei iltaan mennessä ole tullut, on mahdollista, että palautusten maksupäivä on siirtynyt eteenpäin tai että tilinumero ei ole Verohallinnon tiedossa.

Syyskuussa palautuksia saavista noin 5 000 asiakasta ei ole ilmoittanut tilinumeroaan Verohallinnolle. Jos tilinumero ei ole tiedossa, veronpalautus maksetaan maksuosoituksena Nordeaan, josta sen voi myöhemmin lunastaa.

– Jos maksuosoitusta ei lunasta Nordeasta, veronpalautus palautuu takaisin Verohallinnolle neljän viikon kuluttua. Jos tilinumeron on ilmoittanut siihen mennessä, Verohallinto maksaa rahat asiakkaan tilille, Villman sanoo.

Maksupäivä voi siirtyä myös jos asiakas tai hänen puolisonsa on täydentänyt esitäytettyä veroilmoitusta, verohallinto on saanut verotuksen vaikuttavia tietoja muualta esitäytetyn veroilmoituksen lähettämisen jälkeen, veronpalautusta on käytetty verojen maksuksi tai veronpalautus on ulosmitattu.