Liedossa päällystekorjauksia kymppitiellä keskiviikkona ja torstaina, vähäistä haittaa liikenteelle

Varsinais-Suomen Ely-keskus teettää keskiviikkona ja torstaina 31.elokuuta ja 1.syyskuuta ilta- ja yötyönä päällysteen korjauksia valtatiellä 10 Liedossa. Loukinaisten, Vierunpuiston, Kirkkotien ja Hyvättyläntien liittymissä korjataan kääntyvien kaistojen ja risteysalueiden päällystevaurioita.

Vaurioituneet kohdat jyrsitään ennen uudelleen päällystämistä. Korjaustyö on ajoitettu hiljaisemman liikenteen aikaan, mutta aiheuttaa tällöin liikkuville vähäistä haittaa. Kunkin liittymän liikennevalo-ohjaus kytketään pois päältä korjaustyön ajaksi. Paikalla on liikenteenohjaus. Tarvittaessa maantien liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Työmaan kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta ja tielläliikkujien on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan.