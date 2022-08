Kaarinassa vedenjakelun keskeytyksiä Olavintyttärenkadulla ja Kylliäistenrannan alueella

Kaarinan kaupunki tiedottaa, että Olavintyttärenkadun alueella on vedentulon keskeytys tänään tiistaina 30.elokuuta kello 9.00 alkaen. Keskeytys johtuu alueella tehtävistä huolto- ja korjaustöistä. Vesi on poikki koko päivän ajan. On mahdollista, että vesihuoltotyöt ja vedentulon keskeytys jatkuvat myös keskiviikkona aamuyhdeksästä alkaen.

Vesihuoltotöistä johtuen vedentulo joudutaan keskeyttämään Kaarinassa Kylliäistenrannan alueella keskiviikkona 31.elokuuta kello 9.00 alkaen. Alueella voi olla paineen vaihtelua vesijohtoverkossa ja sameutta vedessä. Sameus poistuu vettä juoksuttamalla.