Lähi-idässä Irakissa yhteensä ainakin 23 mielenosoittajaa on ammuttu kuoliaaksi pääkaupunki Bagdadin vihreällä vyöhykkeellä, kertovat lääkinnälliset lähteet uutistoimisto AFP:lle tiistaiaamuna. Vihreä vyöhyke on korkean turvallisuuden alue, jolla sijaitsee muun muassa hallintorakennuksia.

Noin 380 mielenosoittajaa on haavoittunut tai loukkaantunut luodeista tai esimerkiksi kyynelkaasun hengittämisestä.

Uutistoimisto AFP kirjoittaa, että turvallisuuslähteen mukaan mielenosoittajat olivat ampuneet vihreällä vyöhykkeellä. Ampumisen jälkimainingeissa oli kuitenkin epäselvää, mikä taho oli ampunut.

YK on varoittanut maata erittäin vaarallisesta tilanteen kärjistymisestä ja pyysi osapuolia pidättäytymään teoista, jotka voivat johtaa pysäyttämättömään tapahtumaketjuun.

Irakilaisen uutistoimisto INAn mukaan pääministeri Mustafa al-Kadhimi on vaatinut tutkimusta vihreän vyöhykkeen tapahtumista. Hän sanoi kansliansa lausunnon mukaan, että asevoimat, turvallisuusjoukot tai muut aseistautuneet ryhmät eivät saa käyttää luoteja tai ampua mielenosoittajia kohti.

Armeijan asettaman valtakunnallisen ulkonaliikkumiskiellon jatkuessa tiistaina Bagdad oli muuten hiljainen, AFP kertoo. Kaupat olivat suljettuina ja harvat autot liikkuivat kaduilla.

Shiiajohtaja al-Sadr nälkälakkoon

Aiemmin vaikutusvaltainen shiiajohtaja Muqtada al-Sadr ilmoitti vetäytyvänsä politiikasta, mikä on johtanut eri puolilla maata rajuihinkin mielenosoituksiin. Hänen tukijansa tunkeutuivat ilmoituksen jälkimainingeissa vihreällä vyöhykkeellä sijaitsevaan presidentinpalatsiin. Qatarilainen uutismedia al-Jazeera kirjoittaa, että sadat ihmiset kaatoivat köysin rakennuksen ulkopuolella olevia sementtiesteitä.

Al-Sadrin tukijoita on ollut koolla parlamenttitalolla jo kuukausia. Maanantaina mielenosoittajat lähestyivät toisen poliittisen shiiaryhmän vastamielenosoittajia. Al-Jazeera kirjoittaa, että osapuolet heittivät kiviä toisiaan kohti.

Irakin armeija julisti maahan ulkonaliikkumiskiellon maanantaina illalla. Al-Jazeera uutisoi, että Iran on perunut lennot Irakiin ja ohjeistanut irakilaisia välttämään maahan matkustamista. Lisäksi Iran on sulkenut kaikki Irakin vastaiset rajansa.

Al-Jazeeran kirjeenvaihtaja Mahmud Abdelwahed kertoo, että tilanne vihreällä vyöhykkeellä on erittäin jännittynyt eikä vaikuta rauhoittuvan. Hän kuvaili aluetta kilpailevien ryhmittymien taistelutantereeksi.

INA kertoo, että al-Sadr on aloittanut nälkälakon, jotta väkivaltaisuudet ja aseiden käyttö lopetettaisiin.

Tutkija: Ennenaikaisilla vaaleilla huono vaikutus demokratisoitumiseen

Irakissa on osoitettu jo kuukausia mieltä. Al-Sadr tukijoineen on vaatinut maahan uusia vaaleja ja maan parlamentin hajottamista. Parlamentti on ollut umpikujassa jo kymmenen kuukautta, ja maa on ollut ilman uutta hallitusta.

Al-Jazeeran mukaan al-Sadr on aiemminkin vetäytynyt politiikasta tai hallituksesta. Hän on kuitenkin monesti myös palannut politiikkaan ilmoitusten jälkeen. Media huomauttaa, että Irakin nykyinen poliittinen umpikuja on vaikeampi ratkoa kuin monet aiemmat.

Yhdysvaltalaisen Harvardin yliopiston tutkija Marsin Alshamary sanoo al-Jazeeralle, että ennenaikaiset vaalit olisivat huono vaihtoehto Irakille.

– Ennenaikaiset vaalit näyttävät olevan mekanismi Irakin hallituksen muodostamisprosessin uudelleen käynnistämiseksi. Mutta mielestäni niiden pitkän aikavälin vaikutus Irakin demokratisoitumisprosessiin tulee olemaan todella kauhea, koska ne tulisivat vahvistamaan vakiintuneita poliittisia puolueita, hän sanoo.

– Ennenaikaiset vaalit antaisivat irakilaisille vaikutelman, jossa heillä ei todellakaan ole sananvaltaa siihen, miten vaaliprosessi etenee maassa, koska yksi itsepäinen ja tyytymätön poliittinen hahmo voi sytyttää prosessin alkukipinän.