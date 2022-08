Eduskunnan sote-valiokunta alkaa käsitellä kohuttua yel-lain uudistusta "Isona ajurina on se, että halutaan kerätä valtiolle lisää rahaa"

Helppo homma 😎

Jos olis valtaa niinkun on mieli päättäisin kinastelun eläkkeistä seuraavasti; Kaikki eläkemaksut, niin työntekijöiden kuin yrittäjien perustuu vapaaehtoisuuteen. Hän maksaa ken haluaa. Tästä seuraa se, että yritysten työntekijöistä maksama 17% eläkemaksu joka rasittaa yritystä palkan sivukuluna jää pois, tällöin kilpailukyky ja palkanmaksukyky paranee, tase vahvistuu, yhteisöveron tuotto lisääntyy. Toki hyvinvointivaltio huolehtii kansalaisista myös tulevaisuudessa, kela maksaa ”peruseläkkeen” teet työtä tai et kuten nytkin on tilanne. Eläkeyhtiöiden satojen miljardien omaisuusmassa saadaan investointien kautta hyödyttämään valtakunnan elinvoimaa. Jokainen työtä tekevä voi ihan itse säästää tarvittavan potin vanhuuden turvaksi. Näin tekee jo nyt ne viisaat yrittäjät jotka ymmärtävät pienen laskutoimitukset jälkeen, että YEL on vaan rahastusautomaatti.

