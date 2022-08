Onnibussilla on vaikeuksia saada vuoroja ajettua, sillä kuljettajat loistavat poissaolollaan – heitä kaivataan erityisen kipeästi Turkuun

TIMO JAKONEN

Vaikka vain osa Onnibusin vuoroista on peruttu, koskee yksittäisenkin vuoron peruminen montaa ihmistä, sillä busseissa on 89 asiakaspaikkaa. Toimitusjohtaja Lauri Helken mukaan koko toimialalla on vaikeuksia löytää kuljettajia.