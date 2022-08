Ensi viikon aikana runsaasti päällystystöitä Lounais-Suomen maanteillä

Päällystystöitä tehdään elo-syyskuun vaihteessa monissa kohteissa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maanteillä. Useita vilkasliikenteisiä kohteita tehdään ilta- ja yötöinä liikennehaittojen minimoimiseksi.

Liikenteellisesti merkittävin kohde on valtatiellä 8 Turussa Härkämäen eritasoliittymän ja Naantalintien liittymän välillä. Raisiosta Turkuun suuntautuva liikenne ohjataan yksikaistaisen tieosan kapeuden johdosta töiden ajaksi Härkämäen eritasoliittymästä Suikkilantien ja Naantalintien kautta kohti Turkua. Kiertotie on lyhyt, mutta aiheuttaa toki viivästyksen ja voi hetkittäin johtaa reitin ruuhkautumiseen työn aikana. Kiertotie on käytössä tiistai-iltana 30.8 ja keskiviikkoiltana 31.8. alkaen klo 19.

Samoina iltoina ja öinä, sekä vielä torstaina tehdään myös Porissa valtatien 8 päällystystä Ruutukuopan eritasoliittymässä valtatien 2 alittavalla tieosalla, mutta kohde toteutetaan paikallisella liikenteenohjauksella ilman kiertotietä.

Maanteiden päällystystyöt tehdään pääosin päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Kaksikaistaisilla teillä maantien liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus. Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan. Varsinais-Suomen Ely- keskus tiedottaa.