Antti Kaikkonen ja Pekka Haavisto puhuvat Turussa Natosta ja turvallisuuspolitiikasta: Katso lähetys kello 13 alkaen

Suomen turvallisuuden perusteet ovat muuttumassa. TS näyttää Turun Eurooppa-foorumin keskustelun Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta suorana lähetyksenä perjantaina kello 13 alkaen.

Keskustelussa ovat mukana puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).

Ohjelma lähetyksessä kello 13 alkaen:

Suomi Natossa ja Nato Suomessa

Keynote puolustusministeri Antti Kaikkonen, paneelikeskustelussa suurlähettiläs Klaus Korhonen, Suomen erityisedustusto Natossa, professori Juhana Aunesluoma, Helsingin yliopisto, johtava tutkija Matti Pesu, Ulkopoliittinen instituutti, moderaattorina turvallisuustutkija Juha Pyykönen, Suomen Sotatieteellinen Seura.

Geopolitics and European Security in Transition – towards a new paradigm?

Keynotes Ulkoministeri Pekka Haavisto ja pääsihteeri Stefano Sannino European External Action Service, paneelikeskustelussa Pekka Haavisto, Secretary-General Stefano Sannino, European External Action Service, moderaattorina under-secretary of State for external economic relations Nina Vaskunlahti, Ulkoministeriö.

Eurooppa osana globaalia järjestystä

Paneelikeskustelussa tutkimusprofessori Timo Koivurova, Suomen Arktinen Seura, alivaltiosihteeri Kai Sauer, ulkoministeriö ja johtaja Kristi Raik, Viron ulkopoliittinen instituutti, moderaattorina johtaja Mika Aaltola, Ulkopoliittinen instituutti.

Ennen turvallisuuskeskustelun alkua striimi-ikkunassa näkyy Eurooppa-foorumin muuta ohjelmaa.

Eurooppa-foorumi järjestetään Turussa 24.–26.8.2022.

