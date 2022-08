Turku ja Harkova ovat solmineet ystävyyskaupunkisuhteen – kaupunkien pormestarit allekirjoittivat sopimuksen

Today Mayor @minnaarve @cityofturku and Mayor Ihor Terekhov @CityKharkov signed #twincity agreement. This will help to create strong ties between our two cities and hopefully very soon help to rebuild the beautiful city of Kharkiv. Slava Ukraini! 🇺🇦🇫🇮 pic.twitter.com/gjzyVXKZdE

