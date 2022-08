Mynämäen Joenperän sillan liikennekatko jatkuu suunniteltua pidempään

Joenperän sillan korjaustyöt Mynämäen Karjalantiellä jatkuvat suunniteltua pidempään. Sillan uusimistöiden vuoksi ajoneuvoliikenne joudutaan katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle. Kiertotie kulkee maantien 12535 (Sairistentien) ja 12519 (Karjalankyläntien) kautta. Kiertotien pituus on noin yhdeksän kilometriä. Jalankulkijoiden käytössä on yksi metrin levyinen kaista työmaan läheisyydessä. Liikennekatko alkaa ensi maanantaina ja kestää marraskuun 2022 loppuun asti.

Kesäkuussa aloitetut työt keskeytyivät, kun vanhan sillan päätytuet todettiin erilaisiksi, kuin mitä suunnittelun aikana oletettiin. Nyt päätytuet joudutaan uusimaan kokonaan.

Nykyinen Joenperän silta on teräsbetoninen laattasilta ja se on valmistunut 1937. Silta on peruskorjattu 1979. Sillan nykyinen huonokuntoinen kansi sekä päätytuet uusitaan. Korjausten myötä sillan hyötyleveys kasvaa 7,5 metriin.

Liikennemäärä sillalla on n. 225 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Sillan toteutuksesta vastaa Varsinais-Suomen Ely-keskus. Urakoitsijana hankkeessa toimii Tehan Oy.