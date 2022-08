Valtio käynnistää kampanjan, jonka tavoitteena on kannustaa kansalaiset energiansäästötalkoisiin – näillä arkisilla teoilla voi säästää energian lisäksi lompakkoa

Suomalaisia kannustetaan säästämään energiaa Astetta alemmas -energiansäästökampanjalla.

Motiva, Energiavirasto, työ- ja elinkeinoministeriö, valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö ja Sitra käynnistävät kampanjan lokakuussa Energiansäästöviikolla. Kampanja esiteltiin torstaina Turun Eurooppa-foorumissa.

Kampanjan taustalla vaikuttaa Euroopan muuttunut energiatilanne, jonka Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut. Kampanjan tavoitteena on saada vähintään 75 prosenttia suomalaisista säästämään energiaa, kuten sähköä ja polttoainetta. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan säästötoimia voivat olla esimerkiksi matalampi ajonopeus liikenteessä, huonelämpötilan säätäminen alemmaksi tai lämpimän käyttöveden säästäminen. Pidemmän aikavälin tavoite on pysyvästi alhaisempi energiankulutus ja sähkön kulutushuippujen madaltaminen.

Työ- ja elinkeinoministeriö muistuttaa, että energian hinta nousee entisestään syksyn ja talven aikana, ja säästämällä energiaa voi vaikuttaa oman bensa- ja sähkölaskun suuruuteen. Energiansäästö ja energiatehokkuuden parantaminen ovat välttämättömiä myös ilmastonäkökulmasta.

Organisaatiot ja yhteisöt haastetaan tekemään omat energiatekonsa, minkä lisäksi myös valtio on mukana energiansäästössä. Senaatti-konserni aloittaa laajan energiansäästöohjelman valtion kiinteistöissä.

– Syksyllä ja talvella tarvitaan konkreettisia energiansäästötekoja kaikilta, yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksilöiltä. Kun jokainen suomalainen tekee pieniä muutoksia arjessaan, yhteisvaikutus on suuri, toteaa tiedotteessa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

– Kansalaiskampanjan lisäksi tulen kutsumaan yrityksiä pyöreän pöydän keskusteluun, jossa mietitään yritysten konkreettisia sitoumuksia syksyn energiansäästötalkoissa, hän kertoo.

Kampanja käynnistyy virallisesti 10. lokakuuta 2022, kun ilmat viilenevät ja lämmityskausi alkaa.