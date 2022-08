Turun AMK:n yliopettaja Juha Kääriä nimitettiin Saaristomerin Suojelijaksi

Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja, filosofian tohtori Juha Kääriä on nimitetty Saaristomeren Suojelijaksi. Nimitys myönnetään Kääriälle tunnustuksena mittavasta työstä Saaristomeren hyväksi ja sillä halutaan kunnioittaa hänen pitkää uraansa ja ponnistuksiaan yhteisen meren puolesta. Nimityksestä päättivät Saaristomeren Suojelurahaston hoitokunta ja Centrum Balticum -säätiön hallitus.

Saaristomeren Suojelijat kehittävät mahdollisuuksia toimia Saaristomeren paremman tulevaisuuden puolesta yhteistyössä Saaristomeren Suojelurahaston kanssa. He vaikuttavat myös yleiseen asenneilmapiiriin ja päätöksentekoon sekä kannustavat rohkeaan toimintaan Saaristomeren hyväksi. Ensimmäisiksi Saaristomeren Suojelijoiksi nimitettiin tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio vuonna 2013. Tämän jälkeen arvonimen ovat saaneet kauppias Hannu Aaltonen ja Forum Marinumin entinen toimitusjohtaja Jaakko Tikka.

Kääriä on työskennellyt Turun ammattikorkeakoulussa vesiensuojelun opetus-, tutkimus- ja kehitystehtävissä vuodesta 2004 alkaen. Tätä ennen hän työskenteli yli 10 vuoden ajan Turun kaupungin vesiensuojelutehtävissä. Kääriällä on lisäksi ollut lukuisia vesiensuojelu- ja kalastusasioihin liittyviä luottamustoimia niin alueellisesti kuin kansallisestikin, hän on muun muassa Suomen vesifoorumin hallituksen jäsen sekä jäsenenä International Water Association -verkostossa. Saaristomeren Suojelurahastossa Kääriä on toiminut hoitokunnan puheenjohtajana vuodesta 2007 alkaen eli rahaston toiminnan alusta asti.