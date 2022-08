Venäjä uhkaa Eurooppaa selvästi Tshernobyliä isommalla ydinvoimalaturmalla – Ukrainalainen energia-asiantuntija näkee kiristykselle kolme tavoitetta

Henkinen kriisi on jo päällä, ja sitten oman kansan kurimusten seuraamukset

Venäjä on ajanut itsensä pohjattomaan suohon. Sieltä ei omin avuin nousta ja,...ja veljeskansoja ei apuun tule, tuskin edes Valko-Venäjä.



Venäjä olisi voinut valtavilla maapohjansa rikkauksilla nousta nykyaikaiseksi vauraaksi valtioksi, mutta historian painolasti on aina ollut esteenä.

Läntinen maailma olisi ollut kättelyetäisyydellä ja tarttunutkin Venäjän energiavaroihin, jopa kaksin käsin, mutta sitten ison imperiumin mahti näyttikin kämmenpohjia. Miksi,...mikä on tehnyt tällaisen näkemyksen ja virhearvioinnin ettemme ole voineet kohdata ystävällisempää Venäjän hallintoa?

Kaiken aikaa on muhinut kieron pelin takaa-ajatuksia että me olemme vain mitättömiä pikkutekijöitä, me läntiset naapurit. Sen selväksi saattamiseksi Venäjä kääntyi ajassa sata vuotta taaksepäin!

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.