Pääministeri Sanna Marin (sd) ja tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk) vahvistivat keskiviikkona, että valtioneuvosto ei aio järjestää edesmennelle taiteilija Vesa-Matti Loirille valtiollisia hautajaisia.

Valtioneuvosto kuitenkin muistaa taiteilijaa laajasti. Vesa-Matti Loirin hautajaisissa valtioneuvoston edustus laskee Loirille muistoseppeleen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myös osallistuu hautajaiskuluihin.

– Vesa-Matti Loiri on itsenäisyytemme ajan rakastetuimpia ja suurimpia taiteilijoita. Hän on liikuttanut lukemattomia suomalaisia yli sukupolvien. Suuri suomalainen on jättänyt kansakuntaamme pysyvän jäljen. Siksi haluamme koko valtioneuvostona kunnioittaa muistoa, ministerit toteavat yhteisessä lausunnossaan.

Lisäksi ministerit toivovat, että hautajaisten jälkeen eri ministeriöissä valmistellaan toimia, joilla Loirin perintöä voitaisiin kunnioittaa sukupolvien yli. Mahdollisista toimista tullaan tiedottamaan myöhemmin.

Varsinaisia valtiollisia hautajaisia järjestetään jatkossakin pääsääntöisesti vain presidenteille.