Kuorma-auto ajanut ojaan Kakskerrantiellä Turussa, asfalttikuorma valunut kevyen liikenteen väylälle – käytössä kiertotie, liikenne ruuhkautuu

Kakskerrantiellä Ylikylänkadun ja Honkaistentien välillä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan asfalttikuormaa kuljettanut kuorma-auto on ajanut ojaan, minkä seurauksena kuorma on valunut sekä ojaan että kevyen liikenteen väylälle.

Kakskerrantie on kokonaan suljettu, ja liikenne ohjataan kiertotietä Honkaistentien kautta. Liikenne paikan päällä ruuhkautuu.

Onnettomuuspaikan raivaustyöt kestävät pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin Marko Virolaisen arvion mukaan vielä noin kaksi tuntia.

– Asfaltti on ollut lämpimänä kuljetettavaa. Yritämme siivota mahdollisimman nopeasti, jotta se ei ehdi jämähtämään, Virolainen kertoo.

Tilanteessa ei sattunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos sai tiedon onnettomuudesta kello 10.05.

Päivitetty tuoreella tiedoilla kello 11.12.

Päivitetty juttua kello 11.54.