Peliraivoon löytyy monia syitä – lapset ja nuoret tunnistavat syyt hyvin

Raivoa

Peliraivosta en tiedä, sillä pelaan tuskin nimeksikään pelejä digitaalisesti. Mutta tietokoneraivo on minulla tuttua sekä omakohtaisesti koettuna että sivusta seurattuna, enimmäkseen töissä, mutta kyllähän sitä kotonakin ilmenee. Syyt ja seuraukset ovat osin samat kuin pelaamisessa.



Mm. oma epäonnistuminen, kun ei saa sovellusta toimimaan haluamallaan tavalla, tehtävän keskeytyminen ja ennen kaikkea tekniset ongelmat aiheuttavat tätä voimatonta raivoa. "Peli"- eli työympäristön melut ja häiriöt pahentavat ärsytystä. Myös hyvää tarkoittavat, mutta toimimattomat neuvot muilta saavat raivon valtaan. Kaikkein ärsyttävintä taitaa olla, kun on yrittänyt ja yrittänyt, juuri niin kuin neuvottiin, ja sitten paikalle tulee joku, jolta homma onnistuu suit sait :-)



Huuto, kiroilu ja tavaroiden kolistelu ovat tuttuja näistä tilanteista.



Vielä en ole keksinyt, miten tietokoneraivosta pääsisi nopeasti ja helposti yli. Jos jollain on hyvä niksi, niin olisin kiinnostunut!

