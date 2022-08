Turun linja-autoaseman uusin tulokas tahtoo poiketa perinteisestä hampurilaisravintolasta ja luoda paikan, jonne ihmiset haluavat tulla viettämään aikaa

Turun uudistuneen linja-autoaseman ravintolamaailma täydentyi toukokuun lopulla, kun Helsingissä toimintansa aloittanut Burger Company laajensi Turkuun.

Burger Company sai alkunsa koronarajoitusten aikaan. Yrityksen toimitusjohtaja Nehal Siddiqui kertoo, että ravintolasulkujen vuoksi hän alkoi miettiä uudenlaista konseptia aiemmin perustamansa kortteliravintolan rinnalle. Ideana oli valmistaa ruokaa, joka kestää hyvin kotiinkuljetuksen.

– Testasimme reseptiikkaa ja aloimme valmistaa burgereita. Tarkoituksena oli tasoittaa koronan aiheuttamaa myyntivajetta. Tavoitteena oli myydä 50 burgeria päivässä, mutta jo ensimmäisenä päivänä myimme 400 kappaletta. Kotona etätöissä olevat ihmiset innostuivat tilaamaan ruokaa kotiin ja toimintamme lähti lentoon, Siddiqui sanoo.

Suosion vuoksi ravintolalle kaivattiin pian omat tilat. Uusi ravintola avautui viime vapun alla Helsingin Hernesaarenkadulle. Kun sielläkin alkoivat tulla tilat vastaan, Siddiqui alkoi etsiä uusia tiloja.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

"Hampurilainen on parhaimmillaan yksinkertaisena." Nehal Siddiqui

– Bongasin Turun linja-autoasemalla olevan mielenkiintoisen tilan. Se herätti heti kiinnostukseni, mutta sijainti toisessa kaupungissa mietitytti. Kun näin tilat, päätös oli selvä. Pääsimme suunnittelemaan tilaa yhdessä urakoitsijan kanssa.

Turun Burger Company on sisustettu rennosti kierrätyskalusteilla, kuten Iskun koulutuoleilla, nahkasohvalla ja nojatuoleilla. Seinillä on helsinkiläisen taiteilijapariskunnan teoksia. Siddiqui ideoi, että jatkossa seinillä on kuukausittain vaihtuvia näyttelyitä ja tulossa on erilaisia musiikki- ja kulttuuritapahtumia.

– Haluamme poiketa perinteisestä hampurilaisravintolasta ja luoda paikan, jonne ihmiset haluavat tulla viettämään aikaa.

Kuukausi sitten Burger Company avasi kolmannen ravintolansa, tiettävästi Suomen pienimmän ravintolan Helsingin Vaasankadulle. Siddiquin mukaan tarkoitus on laajentaa myös muihin kaupunkeihin ja kansainvälistyä.

Nopeasti kasvavan ravintolaketjun salaisuus piilee smash burgereissa ja ruuan kotiinkuljetuksessa. Smash burgerin pihvi paistetaan parillaa vasten, jolloin pihvin pinnassa syntyy maillard-reaktio eli pihvin pinta karamelisoituu.

– Pihvistä tulee näin rapea, mutta samalla mehukas. Burger mielletään tuhdiksi äijäsafkaksi, mutta halusimme kehittää burgereita, jotka pystyy syömään käsin, ja joiden jälkeen pystyy jatkamaan päivän askareita ilman raskasta oloa.

Burger Companyn listalla on viisi erilaista burgeria, jotka kaikki on saatavana myös vegaanisena. Siddiquin mukaan suosituin on Double Cheese Smash, joka sisältää pihvin, tuplacheddarjuuston, salaattia, suolakurkkua ja salaisen kastikkeen. Lisukkeiksi voi valita ranskalaiset, bataattiranskalaiset, mozzarella- tai halloumitikut. Burgereiden lisäksi listalla on kolme erilaista salaattia.

– Emme ole halunneet lähteä kikkailemaan liian erikoisilla jutuilla vaan luotamme peruskomponentteihin. Tärkeintä on, että ruoka maistuu hyvältä. Hampurilainen on parhaimmillaan yksinkertaisena.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lounasaikaan tarjolla on ateria, joka sisältää omavalintaisen burgerin, ranskalaiset ja juoman. Testattavaksi valikoitui paikan suosikki eli Double Cheese Smash -burger, tavalliset ranskalaiset ja alkoholiton olut. Ateria oli omaan nälkään vähän liian tuhti, pelkkä hampurilainen olisi riittänyt. Burgerissa käytetyssä sämpylässä oli kiva koostumus ja maku. Täytteitä oli sopivasti ja maut sopivat hyvin yhteen. Parasta oli rapea, mutta mehukas pihvi.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.