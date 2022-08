Autiotalo tulessa Paraisten keskustassa – sammutustyöt käynnissä

Varsinais-Suomen pelastuslaitos hälytettiin rakennuspalon vuoksi Paraisten keskustaan Kirkkoesplanadille maanantai-iltapäivällä kello neljän jälkeen.

Päivystävän palomestarin mukaan paikalla palaa omakotitalo. Paikallisten mukaan kyseessä on tunnettu autiotalo, joka on ollut tyhjillään jo vuosia. Aiemmin talo on kärsinyt ilkivallasta, ja sen ikkunoita on jouduttu laudoittamaan umpeen tunkeutujien ja ikkunoiden rikkomisen vuoksi.

Tulessa oleva talo sijaitsee vain lyhyen matkan päässä Paraisten harmaakivikirkosta. Sen ympäristössä on runsaasti puisia omakotitaloja.

Paikalle on hälytetty kaikkiaan kymmenisen pelastuslaitoksen yksikköä. Sammutustyöt ovat parhaillaan käynnissä.

Paikalla on myös Lounais-Suomen poliisin yksiköitä.

Uutinen päivittyy.