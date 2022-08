Lauantaina nukutaan jo seitsemättä kertaa yö ulkona, tänä vuonna haaste on yhteispohjoismainen

Suomen Latu haastaa jälleen kaikki Suomessa asuvat tulevana lauantaina nukkumaan yönsä ulkona. Nuku yö ulkona -haasteeseen voi vastata nukkumalla ulkona omatoimisesti tai osallistumalla tapahtumaan. Facebookissa tapahtumaan on osallistumassa jo yli 25 000 ihmistä.

Haaste järjestetään jo seitsemättä kertaa, mutta tänä vuonna kampanja on osa yhteispohjoismaista Nordic Night in Nature -kampanjaa, joka haastaa kaikki Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa asuvat nukkumaan yönsä ulkona. Vuosittain Nuku yö ulkona -haasteen on Suomessa ottanut vastaan 80 000–130 000 yöpyjää.

– Yö ulkona lisää hyvinvointia ja on edullinen elämys kaikenikäisille. Ulkona nukkuminen on retkeilyä ja luonnosta nauttimista parhaimmillaan, sanoo tapahtumasuunnittelija Petteri Tiainen tiedotteessa Suomen Ladusta.

Kampanjaan liittyen järjestetään tänä vuonna kaksi suurtapahtumaa, Metsähotelli Piispala nousee Kannonkoskelle ja Metsähotelli Kiljava Nurmijärvelle. Päätapahtumiin odotetaan yhteensä yli 2000 kävijää. Metsähotelli Kiljavasta lähetetään retkeilyaiheinen livelähetys. Lähetystä voi seurata Suomen Ladun somekanavilta sekä Nuku yö ulkona -kampanjasivulta.

Valtakunnallisesti järjestetään yli 50 muuta Nuku yö ulkona -tapahtumaa. Varsinais-Suomen osalta Kaarinassa järjestetään samanaikaisesti Muinaistulien yön juhlintaa Harvaluodon virkistysalueella ja Nousiaisissa voi ulkona nukkua pop-up-yöretkellä Rantapihan virkistysalueella.

Kaikki tapahtumat löytää Nuku yö ulkona -tapahtumakalenterista.