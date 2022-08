Merkittävältä osalta kroonista raajaa uhkaavaa iskemiaa sairastavista potilaista joudutaan amputoimaan raaja. Kliininen lääketieteellinen päätöksenteko on usein heidän kohdallaan haastavaa, selviää Turun yliopiston lääketieteen lisensiaatin Veerakaisa Koivusen väitöskirjasta.

Krooninen raajaa uhkaava iskemia on erittäin huonoennusteinen sairaus. Se on yhteydessä korkeaan kuolleisuuteen, amputaatioriskiin ja systeemiseen valtimonkovettumatautiin. Sairauden oirekuva on moninainen ja ennalta arvaamaton, minkä vuoksi se on laajasti alidiagnosoitu, alihoidettu ja aliarvioitu sairaus.

– Riskitekijöiden hallinta, oikeasuhtainen riskinarvio ja optimaalinen verisuonikirurginen hoito ovat keskeisiä työkaluja sairauden tautitaakan hillitsemisessä, Koivunen toteaa Turun yliopiston tiedotteessa.

Erityisen korkea amputaatioriski on potilailla, jotka sairastavat myös diabetesta. Koivunen vertaili väitöskirjatutkimuksessaan avokirurgisen ja suonensisäisen leikkaushoidon vaikutuksia amputaation tarpeeseen polvenalaista valtimotautia sairastavilla potilailla. Tutkimus osoittaa, että etenkin diabeetikkopotilaiden kohdalla ennuste on parempi avokirurgian jälkeen.

– Kaikki potilaat eivät kuitenkaan sovellu avokirurgiaan ja näiden potilaiden kohdalla suonensisäinen hoito voi olla hyvä vaihtoehto, Koivunen kertoo.

Amputaatioiden määrä on pysynyt ennallaan siitä huolimatta, että nykyään on olemassa tehokkaita hoitoja, joiden avulla raajan verenkiertoa voidaan parantaa. Merkittävälle osalle potilaista tällaiset verisuonikirurgiset hoidot ovat liian raskaita.

Amputaatioiden määrä onkin pysynyt ennallaan väestön ikääntymisen ja ikäihmisten sairauksien yleistymisen vuoksi.

– Tutkimuksessamme vain noin puolet kaikista amputaation läpikäyneistä potilaista olivat edeltävästi saaneet raajan verenkiertoa parantavaa verisuonikirurgista hoitoa. Vanhoilla ihmisillä ilmenevä hauraus-raihnausoireyhtymä, pitkälle edennyt muistisairaus ja liikuntakyvyttömyys ovat syitä suosia amputaatiota raskaiden verisuonikirurgisten hoitojen sijaan.

Myös riskipotilaiden tunnistaminen on haastavaa ja riskin arvioimiseen tarvittaisiin tarkempia työkaluja.

– Tämä on erityisen tärkeää siksi, että alaraajojen tukkivan valtimotaudin merkittävimmät riskitekijät, ikääntyneisyys ja diabetes, yleistyvät väestössä ja siten voidaan odottaa, että potilaiden määrä ja heidän tarvitsemansa operatiivisen hoidon tarve lisääntyy.

Koivunen havaitsi väitöstutkimuksessaan, että vaikea-asteinen säärivaltimoiden kovettumatauti, naissukupuoli, alentunut varvas-olkavarsi-indeksi (TBI) ja varvaspaine (TP) ovat yhteydessä huonoon ennusteeseen raajaa uhkaavaa iskemiaa sairastavilla potilailla.

TBI mittaa valtimoiden tukkeutumista mainituilla alueilla ja TP verenpainetta.

– Havaitsimme, että TBI ja TP ovat kuolleisuuden ennustetekijöitä taudin pääasiallisesta sijainnista riippumatta ja tästä syystä niitä tulisi aktiivisesti hyödyntää riskin arvioinnissa nilkka-olkavarsi-indeksin (ABI) rinnalla, Koivunen toteaa.