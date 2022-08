LSJH: Lounais-Suomessa kasvihuonepäästöt vähentyneet jätehuollossa kahdessa vuodessa viidellä prosentilla

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on selvittänyt omasta toiminnastaan, asumisesta ja kuntien palvelutuotannosta syntyvien jätteiden keräyksestä ja käsittelystä muodostuvien kasvihuonekaasupäästöjen määrää vuosina 2019 ja 2021. Yhtiön toiminta-alueella syntyneiden päästöjen määrä on kahdessa vuodessa pienentynyt viidellä prosentilla. Yhtiö on asettanut tavoitteeksi päästöjen pienentämisen yhteensä 22 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.

LSJH vastaa jätehuollosta 18 lounaissuomalaisessa kunnassa ja selvityksen mukaan viime vuonna päästöjä muodostui 92 357 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, mikä vastaa noin 9000 keskivertosuomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. Vertailu osoittaa, että eniten päästöjä kertyi kaatopaikoilta, 43 prosenttia ja 35 prosenttia polttokelpoisen jätteen käsittelystä.

Päästöhyvityksiä LSJH ja toiminta-alueen asukkaat saavuttivat jätehuollossa 68 666 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, joten nettohiilijalanjäljeksi muodostui 23 692 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Luku vastaa noin 2300 suomalaisen keskimääräistä hiilijalanjälkeä. Tärkein päästöhyvityksen lähde olivat polttokelpoisesta jätteestä tuotetut sähkö ja lämpö, kerrotaan LSJH:sta

– Hiilijalanjäljen kevenemistä ovat edistäneet eniten polttokelpoiselle jätteelle toteutettu paikallinen käsittelyratkaisu, Lounavoima Oy:n Korvenmäen ekovoimalaitos, sekä siten saavutettu päästöjen väheneminen siirtokuljetuksissa. Myös pienentyneellä jätemäärällä on ollut myönteinen vaikutus, kertoo erityisasiantuntija Elina Wikström LSJH:sta tiedotteessa.

Ilmastollisesti merkitystä on myös käytöstä poistettujen kaatopaikka-alueiden sulkemisella.

– Niihin menneinä vuosikymmeninä sijoitetut jätteet muodostavat kaatopaikkakaasua, joka on suurelta osin ilmaston lämpenemistä kiihdyttävää metaania. Tiiviillä pintarakenteilla ja kaasunkeräysjärjestelmillä voidaan hillitä kaatopaikkakaasun kulkeutumista ilmakehään ja tehostaa sen talteenottoa, Wikström sanoo.

