Mynämäkeläisessä metsässä kasvatetaan yhtä maailman halutuimmista arvosienistä – lisätulot innostavat metsänomistajia pakurin viljelijöiksi

MARTTIINA SAIRANEN

Mynämäkeläisen Talolan tilan koivuihin pakurikääpää on istutettu 200 ympin kokeiluerä. Santeri Käiväräinen (oik.) on projektissa isänsä Arsi Jokinen-Käiväräisen apuna. Puihin on porattu 2-3 ymppiä noin 50 sentin päähän toisistaan. Pakuri viihtyy sekä hies- että rauduskoivuissa.