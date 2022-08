PEKKA SUOVAARA

Suomen taloudellinen Venäjä-kytkös on vähentynyt jo vuosia, arvioi Etelä-Pohjanmaalla lomaileva Suomen Washingtonin-suurlähettiläs Mikko Hautala. Rautaesirippu on laskeutunut maiden välille johtuen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Siksi viisumien rajoittaminen on hänestä oikea toimenpide, joskin vain suhteellisen harvalla venäläisellä on ulkomaanpassi.